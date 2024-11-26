Депутата Миронова заметили в Госдуме в футболке с Путиным и ракетой «Орешник»

Депутата Миронова запечатлели в Госдуме в футболке с Путиным и ракетой «Орешник»

Лидера фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова заметили в Госдуме в футболке с фотографией президента России Владимира Путина и ракетой «Орешник». Видео публикует RTVI.

Депутата запечатлели в футболке с портретом российского лидера и фразой «Крепкий орешник». «Хорошо в такой футболке ходить», — отметил Миронов в разговоре с окружающими. Место покупки вещи политик не назвал. «Секрет», — сказал он.

Ранее в ноябре мерч с Путиным и ракетой «Орешник» появился на российских маркетплейсах.

21 ноября в ходе своего обращения Путин сообщил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.