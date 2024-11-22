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15:54, 22 ноября 2024Ценности

На российских маркетплейсах появился мерч с Путиным и ракетой «Орешник»

На российских маркетплейсах появились футболки с Путиным и ракетой «Орешник»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Мерч с фотографией президента России Владимира Путина и ракетой «Орешник» появился на популярных маркетплейсах. Об этом сообщает РИА Новости.

Покупателям стали доступны футболки с портретом российского лидера и фразой «Крепкий орешник». Начальная стоимость вещи — 1250 рублей. Кроме того, в ассортименте продавцов представлены футболки с надписями «Воин» и «Границы России нигде не заканчиваются».

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21 ноября в ходе своего обращения Путин сообщил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он отметил, что баллистическая ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.

Путин подчеркнул, что Россия применила «Орешник» в ответ на применение Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.

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