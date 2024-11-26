Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 26 ноября 2024Мир

В Кремле предположили следующую тему заседания послов стран НАТО

Песков: неблагоприятная динамика на фронте может стать темой заседания НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Неблагоприятная для Украины динамика на фронте может стать темой заседания Совета членов НАТО — Украина в Брюсселе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, данная встреча из серии регулярных, поэтому вряд ли на ней будут приняты судьбоносные решения.

«Скорее всего, продолжится обсуждение того статуса, который есть. Ну и, наверное, той динамики на фронтах, которая является весьма неблагоприятной для украинской стороны», — сказал политик.

Ранее стало известно, что Совет НАТО — Украина в ноябре проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой баллистической ракеты «Орешник» для атаки на объекты военно-промышленного комплекса Украины. Уточняется, что в альянсе не ожидают серьезных итогов от предстоящей встречи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российского биатлониста лишили олимпийских медалей из-за допинга. Спортсмен объяснял положительный тест редкой мутацией

      Возлюбленная Джонни Деппа родом из России рассказала о новом этапе в жизни

      Путешественник пообщался с талибами во время отпуска в Афганистане и оказался в восторге

      Кадыров показал боевую работу «Ахмата» в Харьковской области

      «Доход начисляется ежедневно» Россиянам рассказали, куда сейчас выгодно вкладывать деньги

      Реклама

      Российские власти задумались о выращивании бананов

      Сосед рассказал на видео детали о брошенной без сознания девушке в сарае со свиньями

      Самый мощный ноутбук Apple не осилил S.T.A.L.K.E.R. 2

      Арестованный в Курской области британский наемник ВСУ попал на видео

      Оправдавший допинг редкими мутациями Устюгов подал апелляцию на лишение медалей Олимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше