В Кремле предположили следующую тему заседания послов стран НАТО

Песков: неблагоприятная динамика на фронте может стать темой заседания НАТО

Неблагоприятная для Украины динамика на фронте может стать темой заседания Совета членов НАТО — Украина в Брюсселе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, данная встреча из серии регулярных, поэтому вряд ли на ней будут приняты судьбоносные решения.

«Скорее всего, продолжится обсуждение того статуса, который есть. Ну и, наверное, той динамики на фронтах, которая является весьма неблагоприятной для украинской стороны», — сказал политик.

Ранее стало известно, что Совет НАТО — Украина в ноябре проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой баллистической ракеты «Орешник» для атаки на объекты военно-промышленного комплекса Украины. Уточняется, что в альянсе не ожидают серьезных итогов от предстоящей встречи.