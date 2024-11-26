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09:48, 26 ноября 2024Мир

В НАТО заявили о бессмысленности обсуждения «Орешника» с Украиной

AFP: в НАТО не ждут серьезных итогов от встречи с Киевом по поводу «Орешника»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Североатлантическом альянсе не ожидают серьезных итогов от предстоящего экстренного заседания с представителями Украины, где они собираются обсудить последствия применения Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает France Presse (AFP) со ссылкой на источники.

«Дипломаты и чиновники НАТО преуменьшают свои ожидания от предстоящего заседания, а также не рассматривают возможность каких-либо серьезных итогов от встречи с украинскими представителями», — передает агентство.

По словам авторов материала, максимум, который ожидают представители альянса от встречи, — это «повторение прежних слов о продолжении поддержки Украины союзниками по НАТО».

22 ноября стало известно, что совет Украина — НАТО в ноябре проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой баллистической ракеты «Орешник» по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

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