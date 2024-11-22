НАТО и Украина проведут посвященное новой российской ракете экстренное заседание

AFP: Совет Украина — НАТО проведет экстренное заседание, посвященное ракете РФ

Совет Украина — НАТО в ноябре проведет экстренное заседание, посвященное применению Россией новой баллистической ракеты по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает французское агентство AFP, передает ТАСС.

«Украина и НАТО проведут во вторник заседание Совета Украина — НАТО , чтобы оценить удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты по Украине», — указывает агентство.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам заявил, что Москва в качестве ответа на атаки американскими и британскими дальнобойными ракетами нанесла по объектам на Украине удар новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник».