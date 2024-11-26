В Кремле раскрыли подробности предстоящего визита Путина в Казахстан

Кремль: Путин обсудит с Токаевым партнерство в ходе визита в Казахстан

Президент России Владимир Путин обсудит с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым стратегическое партнерство в ходе предстоящего визита в страну. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

В сообщении сказано, что главы государств планируют обсудить вопросы будущего развития отношений Москвы и Астаны. Кроме того, Путин и Токаев затронут тему союзничества стран в разных областях.

Президенты подпишут совместное заявление и некоторые межправительственные, межведомственные и коммерческие документы по итогам переговоров. Помимо этого, лидеры стран обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Российский глава посетит республику 27 ноября. Как сообщалось, его визит продлится два дня. В Астане Путин примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.