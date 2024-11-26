Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27-28 ноября

Президент России Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уточняется, что в Астане глава государства примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Визит российского лидера рассчитан на два дня, 27 и 28 ноября.

25 ноября прибытие Путина в Казахстан анонсировала пресс-служба президента среднеазиатской республики. Отмечалось, что президент России вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым примет участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Ранее Токаев заявлял, что готовящийся в конце ноября государственный визит Путина является знаковым событием для Казахстана. Он подчеркивал, что отношения Москвы и Астаны носят образцовый характер и динамично развиваются.