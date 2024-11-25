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15:13, 25 ноября 2024Бывший СССР

Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом

Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом 27 ноября
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба президента среднеазиатской республики в своем Telegram-канале.

Вместе с президентом республики Косымом-Жомарт Токаевым российский лидер примет участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Пресс-служба также сообщает, что 28 ноября под председательством Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности и примут ряд документов.

Ранее стало известно, что Россия обсудит с партнерами по ОДКБ удары по стране. Также сообщается, что Москва и Астана являются союзниками и между ними действует соглашение о поддержке в случае агрессии.

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