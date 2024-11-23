Россия обсудит с партнерами по ОДКБ удары по стране

ТАСС: РФ обсудит с партнерами по ОДКБ удары по территории страны оружием Запада

Лидеры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на сессии Совета коллективной безопасности в Астане обсудят ситуацию с разрешением Запада наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил источник ТАСС.

«В ближайшее время пройдет сессия Совета коллективной безопасности на высшем уровне в рамках ОДКБ, где, конечно же, этот вопрос будет фигурировать. И в рамках визита президента [России Владимира] Путина в Казахстан мы по-союзнически будем обсуждать все аспекты кризиса на территории Украины», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Россия и Казахстан являются союзниками. Между странами действует соглашение, касающееся оказания поддержки партнерам в случае агрессии. Поэтому эта тема присутствует в повестке дня.

Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан состоится 27 ноября. На следующий день российский лидер примет участие в саммите ОДКБ, где председательствует Казахстан.

Ранее в ноябре официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава ведомства Сергей Лавров примет участие в совете министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ 28 ноября в Астане.