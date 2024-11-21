Лавров примет участие во встрече глав МИД и совбезов ОДКБ

Захарова: Лавров примет участие во встрече глав МИД, МО и совбезов ОДКБ в Астане

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в совете министров иностранных дел, обороны и секретарей совбезов стран ОДКБ 28 ноября в Астане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Она также отметила, что мероприятие состоится под председательством казахстанской стороны в Астане, перед запланированной в тот же день сессией совета коллективной безопасности ОДКБ. Захарова добавила, что на встрече представители ведомств обменяются мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсудят итоги сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности.

Ранее Захарова заявила, что «план стойкости» президента Украины Владимира Зеленского — это очередной набор фантазий. Она выразила уверенность, что новый план украинского президента потребует «дальнейшей мобилизации Украины ради проведения боевых действий».