В МИД прокомментировали новый «план стойкости» Зеленского

Захарова: новый «план стойкости» Зеленского — очередной набор фантазий

«План стойкости» президента Украины Владимира Зеленского — это очередной набор фантазий. Новую инициативу украинского лидера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мало кто понимает, о чем идет речь. Но все понимают одно: это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского», — заявила дипломат.

Она выразила уверенность, что новый план украинского лидера потребует «дальнейшей мобилизации Украины ради проведения боевых действий».

Зеленский представил новый «план стойкости» Верховной Раде 19 ноября. В документ включено десять пунктов, в их числе: «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Подробности каждого из пунктов украинский лидер пообещал раскрыть в полной версии документа.