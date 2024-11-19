ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

Генассамблея ООН на 79-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН на 79-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве всемирной организации с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте ОДКБ.

«В документе подчеркивается, что ОДКБ вносит значительный практический вклад в укрепление своего миротворческого потенциала и системы региональной безопасности и стабильности», — говорится в пресс-релизе.

В ОДКБ подчеркнули, что ООН признает участие организации в противодействии «терроризму и организованной транснациональной преступности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, неупорядоченной миграцией и торговлей людьми и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф».

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что НАТО концентрирует вооруженные силы и центры информационной войны на границе России и Белоруссии.