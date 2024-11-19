Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 19 ноября 2024Мир

ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

Генассамблея ООН на 79-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН на 79-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве всемирной организации с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте ОДКБ.

«В документе подчеркивается, что ОДКБ вносит значительный практический вклад в укрепление своего миротворческого потенциала и системы региональной безопасности и стабильности», — говорится в пресс-релизе.

В ОДКБ подчеркнули, что ООН признает участие организации в противодействии «терроризму и организованной транснациональной преступности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и оружия, неупорядоченной миграцией и торговлей людьми и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф».

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что НАТО концентрирует вооруженные силы и центры информационной войны на границе России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В каком случае Россия может применить оружие массового поражения?

      Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

      Аферисты под видом Росфинмониторинга украли у российского кроссвордиста 500 тысяч рублей

      В США запретят продажи некоторых Android-смартфонов

      Основатель «Красного & Белого» описал судьбу бизнеса словами Александра Македонского

      Россиянина осудили за расправу над женщиной из-за лая ее собаки

      Диверсанта посадили в тюрьму за серию поджогов на железной дороге в российском регионе

      Траты россиян на новые автомобили побили рекорд

      В «Ростелекоме» заявили о наличии информации о каждом россиянине в даркнете

      В Кремле высказались о будущем политики Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше