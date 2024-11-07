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12:20, 7 ноября 2024Бывший СССР

В ОДКБ заявили о концентрации сил НАТО на границах России и Белоруссии

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: НАТО концентрирует силы на границах РФ и Белоруссии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

НАТО концентрирует вооруженные силы и центры информационной войны на границах России и Белоруссии. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов, передает ТАСС.

«Продолжается концентрация вооруженных сил НАТО и центров информационной войны на границах Белоруссии и Российской Федерации. Стратегическая ситуация ухудшилась после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции», — отметил он.

По словам генсека ОДКБ, Запад усиливает поддержку Украины с целью продолжения конфликта с Россией. Он добавил, что возросло количество инцидентов на атомных электростанциях, что грозит «катастрофическими последствиями для обширной территории», которая также находится вне зоны боевых действий.

Ранее Министерство обороны Белоруссии анонсировало учения ОДКБ, которые пройдут в сентябре 2025 года на территории республики. Отмечается, что соответствующее решение было принято после встречи министра обороны Белоруссии Виктора Хренина и Имангали Тасмагамбетова.

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