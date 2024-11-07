Токаев назвал готовящийся госвизит Путина знаковым событием

Токаев: готовящийся госвизит Путина в Казахстан — знаковое событие

Казахстан считает знаковым событием готовящийся в конце ноября государственный визит президента России Владимира Путина. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются», — сказал Токаев.

Он добавил, что визит Путина придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству и союзничеству двух стран.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с Токаевым визит Путина в Астану. Он состоится 27 ноября накануне саммита стран-участниц ОДКБ, который пройдет в столице республики.

