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12:44, 7 ноября 2024Бывший СССР

Лавров обсудил с президентом Казахстана визит Путина в Астану

Лавров обсудил с президентом Казахстана Токаевым визит Путина в Астану в ноябре
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым визит президента России Владимира Путина в Астану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только что была продолжительная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждали, прежде всего, подготовку к государственному визиту президента Путина в Астану», — сказал он.

Как отметил глава МИД, визит российского лидера в Казахстан состоится 27 ноября накануне саммита стран-участниц ОДКБ, который состоится в столице республики.

Ране Лавров заявил, что Россия передала Казахстану свои предложения по строительству первой атомной электростанции (АЭС) на территории республики. Он добавил, что «Росатом» готов помочь Астане в решении этого вопроса.

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