В Кремле удивились решению Германии по «Северным потокам»

Песков: решению ФРГ не использовать «Северные потоки» можно только удивляться

Экономически нецелесообразному решению властей Германии не использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» можно только удивляться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Можно только недоумевать, почему, например, руководство той же Германии не руководствуется чисто экономическими интересами и интересами экономической целесообразности для своей промышленности, для своих производителей, в конце концов, для своих граждан», — сказал представитель Кремля.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что «англосаксонские спецслужбы» напрямую участвовали в подрыве «Северных потоков».