В лагере культа нашли 12 дарующих сверхспособности мумий

В Таиланде в лагере культа нашли 12 мумий, нужных для магических ритуалов

В Таиланде полицейские обнаружили в лесном лагере 12 мумий, которые предположительно были нужны для ритуалов черной магии. Об этом пишет Daily Mail.

Расследование началось с жалоб неравнодушных жителей на то, что в лесном монастыре Сири Чан адепты местного культа медитируют у человеческих останков. В лагере культистов полицейские нашли 17 могил. Внутри лежали восемь скелетов и четыре еще разлагающихся человека. Среди них были и детские кости.

Некоторые из мумий были обложены банановыми листьями и обсыпаны солью. Таким образом члены культа пытались сохранить их на более долгое время. «Черные маги» культа заявили, что останки якобы даруют им сверхспособности — в первую очередь ясновидение. По словам одного из адептов по имени Мэйя Майя, чтобы человека допустили к костям, он должен медитировать шесть часов в другом месте и выполнить несколько иных магических практик.

На территории лагеря полиции также удалось найти документы, которые утверждали, что все эти останки были пожертвованы. Согласно им, кости монастырю якобы отдали родственники тех, кого не стало. Сири Чан оцепили.

По словам лидера культа Пхра Аджарн Сайфон, у организации есть 69 филиалов по всему Таиланду. В своих прошлых интервью он заявлял, что способен обмениваться душами с другими людьми и оставаться невредимым среди крокодилов. «Монастырь учит уникальным вещам, о которых не узнаешь в других храмах», — рассказал адепт Мэйя Майя.

Ранее сообщалось, что в США задержали жителя штата Нью-Мексико, у которого дома обнаружили 20 загадочных человеческих черепов. Мужчина заявил, что купил кости в интернете. В данный момент судмедэксперты пытаются установить, кому принадлежали останки.

