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15:12, 26 ноября 2024Бывший СССР

В Литве нашли черный ящик на месте падения самолета DHL

Найден черный ящик разбившегося в Вильнюсе самолета компании DHL
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lukas Balandis / BNS / Reuters

На месте падения самолета компании DHL в Вильнюсе специалисты нашли черный ящик. Об этом сообщает Минюст Литвы, передает ТАСС.

Комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что черный ящик с записью разговоров с диспетчерами и показаниями приборов имеет особое значение, так как первичная информация не дает никаких догадок о причине авиакатастрофы. По его словам, никаких данных о возможном экстренном происшествии на борту на данный момент нет.

Ранее предположительную причину происшествия назвал прокурор Генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис. По его словам самолет потерпел крушение из-за неполадок или халатности экипажа.

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