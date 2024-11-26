В Литве нашли черный ящик на месте падения самолета DHL

Найден черный ящик разбившегося в Вильнюсе самолета компании DHL

На месте падения самолета компании DHL в Вильнюсе специалисты нашли черный ящик. Об этом сообщает Минюст Литвы, передает ТАСС.

Комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил, что черный ящик с записью разговоров с диспетчерами и показаниями приборов имеет особое значение, так как первичная информация не дает никаких догадок о причине авиакатастрофы. По его словам, никаких данных о возможном экстренном происшествии на борту на данный момент нет.

Ранее предположительную причину происшествия назвал прокурор Генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис. По его словам самолет потерпел крушение из-за неполадок или халатности экипажа.