В Литве назвали предположительную причину крушения самолета в Вильнюсе

LRT: самолет DHL разбился в Вильнюсе из-за неполадок или халатности

Самолет компании DHL, разбившийся рядом с аэропортом Вильнюса 25 ноября, потерпел крушение из-за неполадок или халатности экипажа. Предположительную причину происшествия назвал прокурор Генеральной прокуратуры Литвы Артурас Урбелис, его слова приводит LRT.

«У нас есть данные навигации, есть видеозаписи, вы слышали объяснения генерального комиссара и специалистов о том, что инцидент произошел при приземлении. (...) Очевидно, такая ситуация свидетельствует о том, что, может быть, технические возможности приема были плохими, может быть (...) какие-то помехи появились в самолете, может быть, из-за какой-то халатности», — рассказал он.

Урбелис добавил, что расследованием данного факта займется управление криминальной полиции Литвы. При этом он отметил, что проверка о возможном теракте на борту самолета в настоящий момент не ведется.

Самолет компании DHL потерпел крушение в столице Литвы утром 25 ноября. Ранее глава Минобороны Литвы подтвердил отсутствие признаков теракта в произошедшем.