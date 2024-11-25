Глава Минобороны Литвы подтвердил отсутствие признаков теракта в крушении самолета

Глава Минобороны Литвы: признаков теракта на разбившемся самолете нет

Глава Министерства обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил об отсутствии информации о том, что крушение самолета компании DHL могло быть терактом или диверсией, передает ТАСС.

«Пока никаких признаков, фактов того, что это могла быть диверсия или террористический акт, действительно нет», — заявил чиновник.

Он добавил, что сама версия о диверсии не исключается, но информации, которая могла бы позволить подтвердить теорию на данный момент нет.

Ранее генеральный комиссар Арунас Паулаускас заявил, что полиция Литвы не исключает версию о теракте. При этом он отметил, что с наибольшей вероятностью причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность или человеческая ошибка.