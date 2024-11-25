Полиция Литвы допустила теракт на разбившемся в Вильнюсе самолете

Полиция Литвы не исключила версию о теракте на разбившемся в Вильнюсе самолете

Полиция Литвы не исключила версию о теракте на разбившемся в Вильнюсе грузовом самолете компании DHL. Об этом заявил генеральный комиссар Арунас Паулаускас, его слова приводит LRT.

При этом он отметил, что с наибольшей вероятностью причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность или человеческая ошибка.

«Это одна из версий, которую придется изучить и проверить. Впереди долгая работа. Я думаю, что осмотр места происшествия, сбор улик и прочего может занять целую неделю. Ответов в ближайшее время не будет», — сказал Паулаускас.

Ранее стало известно, что причиной падения грузового самолета DHL в Литве мог стать взрыв груза. По данным Telegram-канала Mash, на борту могли находиться аккумуляторные батареи.