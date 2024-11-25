Названа возможная причина падения самолета DHL в Литве

Mash: причиной падения самолета DHL мог стать взрыв груза

Причиной падения грузового самолета DHL в Литве мог стать взрыв груза, передает Telegram-канал Mash.

«По одной из версий, в самолете DHL могли находиться аккумуляторные батареи — они и рванули на борту», — пишет Mash. Отмечается, что местные жители видели яркую вспышку в небе перед падением самолета.

Ранее стало известно, что оба пилота выжили в результате крушения самолета компании DHL в Вильнюсе. По словам генерального комиссара полиции Литвы Арунаса Паулаускаса, пожарные вытащили из кабины двоих пилотов, один из которых был серьезно ранен.

Самолет компании DHL потерпел крушение в столице Литвы утром 25 ноября. Ранее отмечалось, что в разбившемся самолете находилось четыре человека, трое из них пострадали, один не выжил.