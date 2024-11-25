Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:05, 25 ноября 2024Бывший СССР

Названа возможная причина падения самолета DHL в Литве

Mash: причиной падения самолета DHL мог стать взрыв груза
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrius Sytas / Reuters

Причиной падения грузового самолета DHL в Литве мог стать взрыв груза, передает Telegram-канал Mash.

«По одной из версий, в самолете DHL могли находиться аккумуляторные батареи — они и рванули на борту», — пишет Mash. Отмечается, что местные жители видели яркую вспышку в небе перед падением самолета.

Ранее стало известно, что оба пилота выжили в результате крушения самолета компании DHL в Вильнюсе. По словам генерального комиссара полиции Литвы Арунаса Паулаускаса, пожарные вытащили из кабины двоих пилотов, один из которых был серьезно ранен.

Самолет компании DHL потерпел крушение в столице Литвы утром 25 ноября. Ранее отмечалось, что в разбившемся самолете находилось четыре человека, трое из них пострадали, один не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Германии грузовой самолет разбился в Вильнюсе. Перед катастрофой в небе была яркая вспышка

      Доллар подешевел на фоне новостей о кандидате Трампа в главы Минфина

      МИД ответил на вопрос о пострадавших при падении самолета в Литве россиянах

      Стало известно о начале боев в крупнейшем укрепрайоне ВСУ в Часовом Яре

      Замгубернатора российского региона задержали вместе с заместителем минтранса

      Названы самые грязные кухонные приборы

      Стало известно о работе космонавтов на МКС в защитном снаряжении из-за токсичного запаха

      Нагиев заявил о нежелании работать с делящими детей коллегами

      Меркель призвала Запад признать ядерный потенциал России

      Блогеров Чекалиных оставили под домашним арестом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше