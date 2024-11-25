Оба пилота выжили в результате крушения самолета в Вильнюсе

Полиция Литвы: оба пилота выжили в результате крушения самолета DHL в Вильнюсе

Оба пилота выжили в результате крушения самолета компании DHL в Вильнюсе. Об этом сообщил генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас, его слова приводит издание LRT.

По словам генкомиссара, пожарные вытащили из кабины двоих пилотов, один из которых был серьезно ранен. Кроме того, им удалось обнаружить тело одного из членов экипажа. «По имеющимся у нас данным, членов экипажа должно было быть четыре, в настоящее время ведутся поиски четвертого члена экипажа», — рассказал он.

Представитель полиции республики сообщил, что самолет был полностью уничтожен в результате падения, а перевозимый им груз оказался разбросан по большой территории.

Самолет компании DHL потерпел крушение в столице Литвы утром 25 ноября. Ранее отмечалось, что в разбившемся самолете находилось четыре человека, трое из них пострадали, один не выжил.