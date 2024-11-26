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14:46, 26 ноября 2024Бывший СССР

В Литве обязались арестовать Нетаньяху

В Литве арестуют премьер-министра Израиля Нетаньяху по ордеру МУС
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

В Литве арестуют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита. Об этом заявили в министерстве иностранных дел республики (МИД), пишет LRT.

По информации ведомства, это требование является обязательным для государств, подписавших Римский статут. «Литовские учреждения, поскольку они принадлежат к системе правового государства, не ставят под сомнение решения судов и исполняют их», — заявили в МИД страны.

Там отметили, что Литва последовательно поддерживает работу МУС и уважает его независимость и беспристрастность.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза обязаны исполнить ордер МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он считает, что неисполнение ордера будет означать проявление двойных стандартов.

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