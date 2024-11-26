В Литве рассказали о посторонних людях на месте крушения самолета DHL

Комиссар полиции Литвы Паулаускас: в районе крушения самолета DHL ходили люди

В Литве посторонние люди ходили несколько часов в районе крушения самолета компании DHL. Об этом заявил генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас, пишет Delfi.

По информации издания, в интернете есть информация о нахождении посторонних людей в месте крушения самолета. Они ходили там несколько часов и делали фотографии.

«Надо признать, крушение произошло в темное время суток (...) Когда рассвело, появилась возможность огородить весь периметр, это сразу же сделали, сейчас посторонние попасть туда не могут», — заявил Паулаускас. По его словам, это были любопытные граждане.

Ранее министерство юстиции Литвы сообщило о обнаружении черного ящика на месте падения самолета компании DHL в Вильнюсе. Крушение произошло утром, 25 ноября в городской черте столицы Литвы.