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13:44, 26 ноября 2024Из жизни

В Нью-Йорке неверных жен и мужей прекратят сажать в тюрьму

В штате Нью-Йорк отменили уголовную ответственность за супружеские измены
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: wirestock / Freepik

В штате Нью-Йорк прекратили действие редко используемого закона о супружеских изменах более чем столетней давности. Об этом пишет News 2.

В пятницу, 22 ноября, губернатор Кэти Хочул подписала законопроект об отмене уголовной ответственности за случаи супружеской измены. Согласно принятому в 1907 году закону, неверных жен и мужей могли сажать в тюрьму на три месяца. Запрет на прелюбодеяние по-прежнему действует еще в нескольких штатах. В начале XX века его приняли для того, чтобы усложнить процедуру развода — тогда желающим развестись нужно было в обязательном порядке доказать измену супруга, это было единственным способом легально расстаться. Обвинения выдвигались редко, а обвинительные приговоры выносили еще реже.

Член Ассамблеи штата Чарльз Лавин, автор законопроекта, сказал, что с 1970-х годов по этому закону было обвинено около дюжины человек, и только в пяти случаях были вынесены обвинительные приговоры. В последний раз закон штата применялся в 2010 году против женщины, которую застали за сексом в парке, но впоследствии обвинение в прелюбодеянии отменили в рамках сделки о признании вины.

«Хотя мне посчастливилось прожить в браке с мужем 40 лет, что делает подписание закона о декриминализации супружеской измены несколько ироничным, я знаю, что у людей часто бывают сложные отношения. Такие вопросы, безусловно, должны решаться самими людьми, а не системой уголовного правосудия. Давайте раз и навсегда уберем этот глупый, устаревший закон», — прокомментировала новый законопроект Хочул.

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Ранее сообщалось, что женщина и мужчина из Китая попали под суд за измены супругам. В Китае сожительство с кем-либо, кроме супруга, является юридически и морально неприемлемым, а двоеженство карается тюремным заключением сроком до двух лет.

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