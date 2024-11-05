Сбежавших от семей любовников приговорили к тюрьме

В Китае любовники сбежали от супругов и попали под суд

Женщина и мужчина из Китая попали под суд за измены супругам. Об этом пишет South China Morning Post.

Женщина с фамилией Чжан из провинции Хэнань познакомилась с мужчиной по фамилии Вэнь в школьном чате ее дочери. Мать четверых детей, состоявшая в браке по договоренности, и отец двоих быстро влюбились друг в друга. При этом Чжан страдала от насилия со стороны мужа. В июне 2019 года, после очередного избиения, она предложила Вэню сбежать в город Тяньцзинь, чтобы начать новую жизнь вместе. Вэнь согласился. Бросившие семьи любовники прожили вместе почти пять лет.

Когда Чжан забеременела, Вэнь вернулся в Хэнань, чтобы оформить развод. После родов Чжан также развелась с мужем. Остается неясным, поддерживал ли кто-то из них связь со своими семьями во время совместной жизни. В Китае сожительство с кем-либо, кроме супруга, является юридически и морально неприемлемым, а двоеженство карается тюремным заключением сроком до двух лет. Однако по неизвестным причинам 24 мая пара сообщила о своем союзе полиции. Суд приговорил обоих к четырем месяцам тюрьмы, однако исполнение приговора Чжан отложили на полгода, поскольку у нее на руках грудной ребенок.

Ранее житель Китая едва не попал в тюрьму после того, как раскрыл измену жены. Любовник женщины предложил ему деньги в качестве компенсации, а потом обвинил в вымогательстве.