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00:38, 26 ноября 2024Мир

В Пентагоне заявили об отсутствии оценок последствий испытаний «Орешника»

Сингх: США пока не оценили ущерб от испытаний российской ракеты «Орешник»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

США пока не оценили ущерб от испытаний баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом в ходе брифинга заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, ее слова приводит сайт американского министерства обороны.

«Мы еще изучаем это вместе с украинцами, поэтому пока не могу ничего сообщить. Но как только что-то появится, мы предоставим информацию», — сказала Сингх.

Также заместитель официального представителя Пентагона посоветовала задавшему вопрос журналисту обратиться с соответствующим запросом к украинской стороне.

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла удар по объекту военно-промышленного комплекса Украины баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения. По его словам, это было сделано после того, как Вооруженные силы Украины атаковали территорию РФ шестью ракетами ATACMS, а 21 ноября — системами HIMARS и Storm Shadow американского и английского производства.

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