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22:41, 26 ноября 2024Мир

В Польше предсказали трудные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Глава МИД Польши Сикорский: переговоры о вступлении Украины в ЕС будут трудными
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам первой части переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой предсказал трудные переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

«Переговоры будут сложными, они будут касаться чувствительных вопросов, таких как транспорт и сельское хозяйство», — подчеркнул министр.

Сикорский пообещал, что никакие вопросы, связанные лишь с двусторонними отношениями между Варшавой и Киевом, не повлияют на позицию Польши относительно членства Украины в Евросоюзе. Он добавил, что во время польского председательства в Совете ЕС в первой половине 2025 года его страна постарается максимально ускорить переговорный процесс.

Ранее политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин выразил мнение, что Украине потребуется минимум десять лет для соответствия требованиям Европейского союза. «Даже если предположить, что через пять лет в Брюсселе получат заряд оптимизма, Киеву выкатят новые требования. К примеру, Польша поднимет вопрос Волынской резни, а Венгрия — защиты национальных меньшинств», — подчеркнул эксперт.

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