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13:58, 26 ноября 2024Бывший СССР

В Раде рассказали о беге Зеленского за ракетами

Нардеп Дубинский: Зеленский после прилета «Орешника» «побежал» за ракетами THAAD
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Garton / Missile Defense Agency / Reuters

После прилета «Орешника» президент Украины Владимир Зеленский начал просить ракеты THAAD у США, как будто «побежал по базару». Таким мнением поделился народный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«После прилета “Орешника” (...) Зеленский побежал по базару с воплями "дайте THAAD"», — написал нардеп. По его словам, такие ракеты используются для уничтожения ракет не на своей территории.

Дубинский риторически спросил Зеленского, где он будет их сбивать. «Над Сумами или Харьковом?», — спросил он.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на МИД Украины сообщило о возможном запросе Киева ракет THAAD у США. Целью таких ракет, по словам источника, может стать российская ракета «Орешник».

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