В России рассказали о судьбе попавших в плен иностранцев

Депутат Колесник: военнопленных иностранцев могут обменять

Попавшим в плен иностранным наемникам грозит тюремное заключение, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он также допустил, что их могут обменять и отправить на родину.

«С ними поступают так же, как и со всеми остальными военнопленными, как с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), — сказал Колесник. — Все зависит от того, что они успели совершить, как именно попали в наемники».

Судьба таких людей, по словам политика, решается в соответствии с законом. В случае совершения преступлений, они могут быть подвергнуты тюремному заключению. В противном случае, если это окажется обоснованным, их могут обменять.

«Когда происходит обмен, наемников, как правило, отправляют в их родные страны. Но бывает и так, что они снова появляются на фронте. И тут уже возникают вопросы. Потому что, допустим, один раз человек как-то попал в наемники. Но второй раз он ведь должен был понимать, что происходит и на что он идет», — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Курска арестовал пойманного на российской территории наемника ВСУ из Британии Джеймса Скотта Риса Андерсона.