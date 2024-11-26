В российском городе выпали рекордные почти за 100 лет осадки

В Благовещенске снежный циклон принес рекордные за последние 97 лет осадки

В Благовещенске с приходом снежного циклона выпало рекордное почти за 100 лет количество осадков. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации столицы российского региона.

За ночь на 26 ноября в городе выпало практически три декадные нормы осадков (или 89 процентов месячной нормы) — это превысило максимальный показатель 97-летней давности. Однако, по словам синоптиков, эти значения тоже не окончательные, так как снег продолжает падать.

Все службы Благовещенска перевели в режим повышенной готовности. Сотрудники ЖКХ круглосуточно убирают дороги и территории от снега. На фоне обильного снегопада в городском округе осложнилась ситуация на проезжей части — выросло число ДТП. Также из-за столь сильных осадков власти отменили 11 междугородних автобусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег покрыл более чем 90 процентов территории страны. Как подчеркнул специалист, снегом покрыты вся азиатская часть РФ, Урал, Северо-Западный федеральный округ и северная половина Центральной РФ.