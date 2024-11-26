Синоптик сообщил о почти полностью заснеженной территории России

Вильфанд: снег лежит уже более чем на 90 % территории России

На текущий момент снег лежит более чем на 90 процентах территории России. Его еще нет на юге Центральной России, в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в юго-западной части Поволжья, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Уже более 90% территории покрыто снегом», — отметил синоптик.

Как подчеркнул специалист, снегом покрыты вся азиатская часть РФ, Урал, Северо-Западный федеральный округ и северная половина Центральной РФ.

Ранее синоптики рассказали, что ночь на 27 ноября может стать самой холодной за неделю в Москве. Самым неприятным погодным сюрпризом в Москве и области станет гололедица. При этом с четверга, 28 ноября, за погоду в регионе начнет отвечать волновой циклон, на этом фоне в столице и области пройдет небольшой снег.

Накануне в Гидрометцентре сообщили, что в Москве и области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Предупреждение будет действовать по всему московскому региону до 21:00 вторника, 26 ноября.