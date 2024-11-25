Гидрометцентр: в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве и области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом предупредили специалисты Гидрометцентра России, соответствующее сообщение опубликовано на сайте учреждения.

Уточняется, что в столице опасность представляет гололедица, а в Подмосковье — другие факторы, связанные с погодными условиями. Предупреждение будет действовать по всему московскому региону до 21:00 вторника, 28 ноября.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал затишье в Москве после циклона «Каэтано», во время которого выпало много осадков. По его словам, небольшие осадки на западе и севере области пройдут только к вечеру понедельника, 25 ноября.