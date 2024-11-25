Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 25 ноября 2024Экономика

В Москве ввели желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в Москве ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда
Александра Качан (Редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве и области ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом предупредили специалисты Гидрометцентра России, соответствующее сообщение опубликовано на сайте учреждения.

Уточняется, что в столице опасность представляет гололедица, а в Подмосковье — другие факторы, связанные с погодными условиями. Предупреждение будет действовать по всему московскому региону до 21:00 вторника, 28 ноября.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал затишье в Москве после циклона «Каэтано», во время которого выпало много осадков. По его словам, небольшие осадки на западе и севере области пройдут только к вечеру понедельника, 25 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      Дженнифер Лопес рассказала о подавленном эго ради работы с Беном Аффлеком

      Во Франции призвали к протестам из-за планов направить европейские войска на Украину

      Вяльбе выразила несогласие с Путиным

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц рассказал о своих планах касательно Украины после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше