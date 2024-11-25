В Москву пришло затишье

Синоптик Леус: в атмосферу столицы пришло затишье

В столичном регионе в понедельник, 25 ноября, основную роль в формировании условий погоды в столичном регионе будет довольно облачный, но преимущественно сухой гребень антициклона. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

После нашествия циклона «Каэтано», во время которого выпало много осадков, в столицу придет затишье. Небольшие осадки на западе и севере области пройдут только к вечеру — таким образом проявится влияние теплого атмосферного фронта. Гололедица на дорогах и тротуарах сохранится. При этом температура днем окажется на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Она будет держаться на уровне минус 1-3 градусов, по области от 0 до минус 5 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 757 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Во вторник, 26 ноября, днем температура будет держаться на уровне от нуля до минус 2 градусов, гололедица сохранится. Существенных осадков не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в понедельник, 25 ноября, в Москве и области наступит мягкая зима.