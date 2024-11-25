Москвичей предупредили о самой холодной ночи

Синоптик Позднякова: в Москве ночь на 27 ноября станет самой холодной за неделю

Ночь на 27 ноября может стать самой холодной за неделю в Москве. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1».

Самым неприятным погодным сюрпризом в Москве и области станет гололедица, отметила синоптик. «В ночные часы температуры будут понижаться до отрицательных значений, но небольших. Самая прохладная ночь ожидается на среду до минус шести, минус восьми градусов Цельсия», — рассказала Позднякова.

К утру ожидается пасмурная погода — осадков не будет, но отрицательная температура воздуха сохранится, уточнила метеоролог. С четверга, 28 ноября, за погоду в регионе начнет отвечать волновой циклон, на этом фоне в столице и области пройдет небольшой снег.

Ранее Позднякова предупредила жителей Москвы о мокром снеге с дождем, которые пройдут на неделе. Что касается температуры, то столбики термометров в столице покажут от минус одного до минус пяти, а в Подмосковье — от минус одного до минус шести градусов.