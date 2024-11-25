Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:09, 25 ноября 2024Экономика

Москвичей предупредили о самой холодной ночи

Синоптик Позднякова: в Москве ночь на 27 ноября станет самой холодной за неделю
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ruslan Yarocky / Globallookpress.com

Ночь на 27 ноября может стать самой холодной за неделю в Москве. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1».

Самым неприятным погодным сюрпризом в Москве и области станет гололедица, отметила синоптик. «В ночные часы температуры будут понижаться до отрицательных значений, но небольших. Самая прохладная ночь ожидается на среду до минус шести, минус восьми градусов Цельсия», — рассказала Позднякова.

К утру ожидается пасмурная погода — осадков не будет, но отрицательная температура воздуха сохранится, уточнила метеоролог. С четверга, 28 ноября, за погоду в регионе начнет отвечать волновой циклон, на этом фоне в столице и области пройдет небольшой снег.

Ранее Позднякова предупредила жителей Москвы о мокром снеге с дождем, которые пройдут на неделе. Что касается температуры, то столбики термометров в столице покажут от минус одного до минус пяти, а в Подмосковье — от минус одного до минус шести градусов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы должны нанести первый удар». В НАТО обсуждают превентивные бомбардировки России на случай войны

      «Мертвый» мужчина очнулся за секунды до сожжения на костре

      Туристы массово устремились в один регион России

      Стилистка посоветовала россиянкам носить похожие на чепчики младенцев шапки зимой

      В России вернулись к обсуждению переноса скандальной работы Церетели

      Обнаружено древнейшее рыболовное хозяйство

      На Украине допустили тайную передачу записки Макроном Лаврову

      На Западе заявили о превосходстве России над США из-за «Орешника»

      Порошенко рассказал о «простом способе» завершения конфликта на Украине

      Психолог объяснил пользу привычки разговаривать с самим собой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше