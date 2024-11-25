Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

Синоптик Позднякова: в пятницу в Москве ожидается мокрый снег с дождем

В конце предстоящей недели в Москве ожидается мокрый снег с дождем. Об этом жителей столицы предупредила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с телеканалом «360».

По словам синоптика, на этой неделе погоду в городе будет определять область повышенного атмосферного давления, в связи с чем температура воздуха будет на два-три градуса превышать климатическую норму для данного периода. «Погода у нас, скажем так, будет без особых перемен. Никаких существенных снегопадов или существенного количества осадков на этой неделе мы не ожидаем», — поделилась информацией Позднякова.

Что касается температуры, то столбики термометров в столице покажут от минус одного до минус пяти, а в Подмосковье — от минус одного до минус шести градусов. По словам Поздняковой, если в понедельник, 25 ноября, дневная температура останется слабоотрицательной, то уже во вторник, среду и четверг, 26, 27 и 28 ноября, воздух будет прогреваться до околонулевых значений. Помимо этого, в четверг прогнозируются небольшой снег и около нуля градусов по причине приближения атлантического циклона, а в пятницу могут пройти мокрый снег с дождем. Температура воздуха в завершающий день рабочей недели и в начале выходных в ночное время составит ноль — минус пять градусов, в дневное — минус три - плюс два градуса.

Ранее в этот же день стало известно, что в столичном регионе ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда.