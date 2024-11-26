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05:51, 26 ноября 2024Россия

В российском регионе зажгут огни первой в стране новогодней елки

В Якутске хранитель холода Чысхаан зажжет огни первой в стране новогодней елки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Чысхаан

Чысхаан. Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Якутский хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки. Об этом заявил министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды, передает РИА Новости.

Мероприятие проходит ежегодно в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». В 2023 году хранитель холода Чысхаан передал символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга. Однако в этом году волшебник участвовать в событии не сможет.

Ранее стало известно, что на украшение дома или квартиры к Новому году большинство россиян (67 процентов) тратят до 3000 рублей. Еще 18 процентов привыкли отдавать за украшения от 4 до 5 тысяч рублей, 6 процентов — от 6 до 10 тысяч рублей, 4 процента — от 10 до 15 тысяч рублей, а 5 процентов — более 15 тысяч рублей.

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