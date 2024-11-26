В российском регионе зажгут огни первой в стране новогодней елки

В Якутске хранитель холода Чысхаан зажжет огни первой в стране новогодней елки

Якутский хранитель холода Чысхаан 1 декабря зажжет огни первой в стране новогодней елки. Об этом заявил министр предпринимательства, торговли и туризма республики Тимур Ханды, передает РИА Новости.

Мероприятие проходит ежегодно в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». В 2023 году хранитель холода Чысхаан передал символ холода — посох — Деду Морозу из Великого Устюга. Однако в этом году волшебник участвовать в событии не сможет.

Ранее стало известно, что на украшение дома или квартиры к Новому году большинство россиян (67 процентов) тратят до 3000 рублей. Еще 18 процентов привыкли отдавать за украшения от 4 до 5 тысяч рублей, 6 процентов — от 6 до 10 тысяч рублей, 4 процента — от 10 до 15 тысяч рублей, а 5 процентов — более 15 тысяч рублей.