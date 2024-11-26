В российской школе в туалете рухнул потолок

В туалете новосибирского лицея «Надежда Сибири» рухнул потолок

В туалете одной из школ Новосибирска рухнул потолок. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Речь идет о лицее №22 «Надежда Сибири», расположенном по адресу улица Советская, 63. На записи, сделанной одним из учеников, можно заметить, насколько большой кусок плитки упал с потолка. Ее обломки видны на полу в кабинке мужского туалета.

Уточняется, что среди учащихся пострадавших нет. Виновниками произошедшего в пресс-службе мэрии назвали детей — по словам представителя администрации, ЧП произошло из-за «внешнего воздействия обучающихся». Он добавил, что повреждения уже восстановили.

Ранее в ноябре стало известно, что в одном из аварийных домов рязанского поселка Строитель обвалился потолок.