В российском городе не выдержал потолок в аварийном доме

В рязанском поселке Строитель в аварийном доме рухнул потолок

В одном из аварийных домов Рязани обвалился потолок. Об этом местные жители написали в сообществе «Rzn Life l Жизнь Рязани | Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Дружной в районе поселок Строитель. Обветшавшие перекрытия в квартире не выдержали времени и частично обрушились. О пострадавших не сообщается. По словам собственников, расселение дома запланировано только на 2031 год. Квартировладельцы опасаются, не превратится ли к тому времени здание в руины.

Ранее потолок обвалился в омской двухэтажке. Деревянные перекрытия в доме разваливаются от старости, а протечки лишь усугубляют их состояние. В одной из квартир балки настолько прогнили, что упали. Недавний ремонт кровли не помог укрепить конструкции. В подмосковном Щелково между тем крыша одного из местных домов рухнула вместе с потолком в квартире. Капремонт в здании прошел лишь год назад. Сгнившие перекрытия рискуют упасть и в других частях здания — под угрозой остаются еще восемь квартир.