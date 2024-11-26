В Санкт-Петербурге нашли выброшенную испуганным мужчиной человеческую ногу

Полицейские нашли человеческую ногу в Черной речке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские нашли в Черной речке человеческую ногу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, водолазы при проведении работ обнаружили ногу недалеко от места дуэли поэта Александра Пушкина. Найденная конечность была замотана в полиэтиленовый пакет. Поиски остальных частей тела в водоеме продолжаются полицией и поисково-спасательной службой.

Ранее сообщалось, что 25 ноября на набережной Черной речки рабочий нашел пакет и увидел, что внутри лежит человеческая нога в ботинке. Мужчина испугался и выбросил пакет с ногой обратно в воду, однако потом пришел в полицию и рассказал о случившемся.