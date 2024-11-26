В США оценили вероятность войны США с Россией или Китаем

Министр ВВС США Кендалл: война США с РФ или Китаем может начаться в любой момент

Война между США и Россией или Китаем может начаться в любой момент. Такое заявление сделал министр военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл, его слова приводит Newsweek.

В своей речи перед курсантами Академии ВВС США Кендалл заявил, что его важнейшей задачей на посту главы министерства является «внушение чувства безотлагательности» в отношении необходимости подготовки к следующей войне, в которой «возможно, придется участвовать» Соединенным Штатам.

«Война с Китаем или Россией не является маловероятной, она может произойти в любой момент», — отметил Кендалл.

По его словам, у Китая есть оружие, предназначенное для поражения сил США в западной части Тихого океана — в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море, входящими в сферу национальных интересов Пекина.

Ранее бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил, что действующий президент США Джо Байден может начать третью мировую войну до ухода с поста главы государства.