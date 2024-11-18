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10:52, 18 ноября 2024Мир

В США предрекли начало Байденом третьей мировой войны

Экс-судья Наполитано: Байден может начать третью мировую до ухода из Белого дома
Семен Александров (редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Действующий американский лидер Джо Байден может начать третью мировую войну перед уходом с поста президента США. Об этом заявил бывший судья верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано в соцсети X.

«Байден может развязать третью мировую войну за два месяца до своего ухода из Белого дома!» — подчеркнул он, добавив, что удары вглубь России ракетами ATACMS представляют собой «красную линию» для Москвы и будут означать прямое участие НАТО в конфликте на Украине.

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен также назвал безумной эскалацией разрешение Байдена Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS. По его словам, это решение грозит началом третьей мировой войны.

Ранее Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как заявили собеседники The New York Times, решение было принято на фоне того, что Россия якобы привлекла к участию в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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