В Британии отреагировали на решение США по ударам вглубь России

Кертен назвал безумной эскалацией разрешение Байдена наносить удары вглубь РФ

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал безумной эскалацией разрешение президента США Джо Байдена Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Байден дал разрешение Зеленскому запустить ракеты большой дальности по России. Это безумная эскалация, которая грозит третьей мировой», — говорится в публикации.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

После этого Франция и Британия также разрешили Киеву нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow.