Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:20, 18 ноября 2024Мир

В Британии отреагировали на решение США по ударам вглубь России

Кертен назвал безумной эскалацией разрешение Байдена наносить удары вглубь РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен назвал безумной эскалацией разрешение президента США Джо Байдена Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Байден дал разрешение Зеленскому запустить ракеты большой дальности по России. Это безумная эскалация, которая грозит третьей мировой», — говорится в публикации.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

После этого Франция и Британия также разрешили Киеву нанести удары вглубь российской территории с помощью ракет SCALP и Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он — единственный, кто может объединить обе стороны». В команде Трампа ответили на разрешение США бить вглубь России

      Индекс Мосбиржи упал

      Признания семерых россиян в подготовке терактов по заданию Киева попали на видео

      Черчесов сделал заявление после установленного Казахстаном антирекорда Лиги наций

      На Западе заявили о предрешенной судьбе Зеленского из-за одного решения США

      Назван избавляющий от неприятного запаха изо рта напиток

      Венгрия предупредила о готовности Запада сделать конфликт на Украине глобальным

      В России семья с четырьмя детьми отравилась угарным газом

      В ОЭСР объяснили смысл смены профессии после 45 лет

      Обнаружены факторы атрофии мозга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше