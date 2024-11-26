Директор СВР России Нарышкин: Украина является несостоявшимся государством

Украина является несостоявшимся государством. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По его словам, Запад дестабилизировал ситуацию везде, куда «протянул свои щупальца». Самым ярким примером такого раскола Нарышкин назвал Украину, «соблазнившуюся» евроинтеграцией и превратившуюся в главный «антироссийский таран» США.

«Как результат, сегодня Украина — это несостоявшееся государство, то есть государство, которое не в состоянии поддержать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы», — подчеркнул директор СВР России.

Нарышкин добавил, что в настоящее время по пути Украины также идет Молдавия.

Глава Службы внешней разведки России ранее заявлял, что Запад и его военно-политические элиты все больше осознают необходимость вести себя с Москвой более сдержанно для недопущения прямого военного конфликта. Он отметил тенденцию в разрыве между правящей элитой стран Запада и их народами.