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12:50, 26 ноября 2024Бывший СССР

В СВР отвергли заморозку конфликта на Украине

Нарышкин: Россия категорически не допускает заморозку конфликта на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Россия категорически не допускает «замораживания» конфликта на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Россия категорически отвергает какое-либо «замораживание» украинского конфликта» — заявил он. Такое заявление Нарышкин сделал после совещания глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

Нарышкин добавил, что разговоры о «заморозке» идут лишь на Западе. Это происходит из-за того, что Россия полностью владеет инициативой на поле боя.

Ранее Нарышкин заявил, что на смену «обанкротившейся» евроатлантической структуре безопасности должна прийти евразийская. По его словам, дисфункция европейской системы спровоцировала конфликт на Украине, а также другие кризисы в мире, заявил глава СВР.

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