В СВР призвали сместить евроатлантическую систему безопасности

Нарышкин: евроатлантическую структуру безопасности должна сместить евразийская

На смену «обанкротившейся» евроатлантической структуре безопасности должна прийти евразийская. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

«Евразийская архитектура безопасности должна прийти на смену уже обанкротившейся евроатлантической модели, дисфункция которой по итогу спровоцировала конфликт на Украине, а также другие кризисы в разных частях мира», — отметил глава разведывательного ведомства.

По словам Нарышкина, «англосаксы любят разделять, чтобы властвовать». Он подчеркнул, что России и другим представителям евразийской системы безопасности «необходимо еще крепче» объединяться, чтобы жить мирно, несмотря на «любые внешние авантюры деградирующих тоталитарно-либеральных западных режимов».

Ранее Нарышкин заявил, что Запад сознательно идет на дестабилизацию обстановки во всех регионах мира.