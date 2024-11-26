В СВР высказались о дестабилизации Западом обстановки в мире

Запад сознательно идет на дестабилизацию обстановки во всех регионах мира. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
На планы западных стран дестабилизировать обстановку в России обратил внимание помощник российского президента Николай Патрушев. По его словам, в условиях борьбы с Москвой Запад стремится подорвать традиционные ценности для дестабилизации политической системы.
Ранее директор СВР Нарышкин назвал безответственными рассуждения западных политиков о том, что они могут пересекать красные линии России. Он также подчеркнул, что Москва сделала жесткое предупреждение странам НАТО, внеся изменения в ядерную доктрину.