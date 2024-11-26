В СВР высказались о дестабилизации Западом обстановки в мире

Нарышкин: Запад сознательно идет на дестабилизацию обстановки в регионах мира

Запад сознательно идет на дестабилизацию обстановки во всех регионах мира. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

На планы западных стран дестабилизировать обстановку в России обратил внимание помощник российского президента Николай Патрушев. По его словам, в условиях борьбы с Москвой Запад стремится подорвать традиционные ценности для дестабилизации политической системы.

Ранее директор СВР Нарышкин назвал безответственными рассуждения западных политиков о том, что они могут пересекать красные линии России. Он также подчеркнул, что Москва сделала жесткое предупреждение странам НАТО, внеся изменения в ядерную доктрину.