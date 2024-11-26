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10:00, 26 ноября 2024Мир

В СВР высказались о дестабилизации Западом обстановки в мире

Нарышкин: Запад сознательно идет на дестабилизацию обстановки в регионах мира
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Запад сознательно идет на дестабилизацию обстановки во всех регионах мира. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

На планы западных стран дестабилизировать обстановку в России обратил внимание помощник российского президента Николай Патрушев. По его словам, в условиях борьбы с Москвой Запад стремится подорвать традиционные ценности для дестабилизации политической системы.

Ранее директор СВР Нарышкин назвал безответственными рассуждения западных политиков о том, что они могут пересекать красные линии России. Он также подчеркнул, что Москва сделала жесткое предупреждение странам НАТО, внеся изменения в ядерную доктрину.

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