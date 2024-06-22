В России рассказали о попытке Запада подорвать в стране традиционные ценности

Патрушев: Запад стремится победить Россию насаждением ложных ценностей

В условиях борьбы с Россией страны Запада стремятся подорвать российские традиционные ценности для дестабилизации политической системы. Об этом рассказал помощник президента РФ Николай Патрушев в статье для журнала «Национальная оборона».

«Нам насаждают сомнения в могуществе государства, в истинности традиционных ценностей, историческом предназначении России, ее достоинстве, пытаются разорвать прочные связи между поколениями, народом и властью», — указал он, обратив внимание, что страны Запада развязывают против России гибридную войну.

При этом в противостоянии с Россией Запад активно спонсирует терроризм и провоцирует межнациональные и межконфессиональные конфликты, уточнил Патрушев. По его словам, российская несистемная оппозиция получает от западных государств «финансовую подпитку» в том числе для ведения экстремистской деятельности.

Ранее Николай Патрушев рассказал о страхе прозападных стран признать правоту Москвы в конфликте на Украине. По его мнению, все больше стран начинают понимать российскую позицию, но публично об этом не высказываются из-за боязни санкций.