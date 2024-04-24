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13:39, 24 апреля 2024Мир

Патрушев назвал причину страха прозападных стран признать правоту России

Патрушев: прозападные страны не признают правоту РФ из-за страха перед санкциями

Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС

Прозападные страны не признают правоту России в конфликте на Украине из-за страха перед санкциями. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что многие государства, ранее считавшие, что якобы Россия «совершила агрессию», изменили свое мнение, так как Москва убедила их в обратном. «И они говорят: "Нет, Россия защищалась и вынуждена была защищаться"», — отметил Патрушев.

«Даже те страны, которые занимают прозападную позицию, они тоже это понимают, только говорят: "Вы нас, пожалуйста, не называйте"», — добавил секретарь СБ России, добавив, что они боятся введения санкций.

Ранее Патрушев рассказал, что посольство Украины в Душанбе вербует наемников для участия в боевых действиях против России. По его словам, вербовка происходит в созданный по инициативе Владимира Зеленского Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

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